Путин обратится с Посланием Федеральному Собранию 1 декабря

22 ноября 2016, 17:11 / Политика

Владимир Путин обратится с Посланием Федеральному Собранию 1 декабря, цитирует пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова "Российская газета".

Официальный представитель Кремля не стал уточнять, какой теме будет посвящено послание, напомнив, что подобные детали никогда не анонсируются. Впрочем, одной темой глава государства, как обычно, не ограничится.

Песков также уточнил, что традиционная итоговая пресс-конференция президента состоится во второй половине декабря.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Политика

час назад

Областной бюджет надеется на федеральный
Вчера, 22 ноября, на заседании свердловского Заксобрания депутаты в первом чтении приняли проект регионального бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

2 часа назад

Свердловские депутаты в первом чтении поддержали проект областного бюджета
Доходная часть бюджета Свердловской области на 2017 год составит 184,8 миллиарда рублей.

20 часов назад

На Урале создано первое в стране непартийное политическое движение
В 1993 году в Екатеринбурге было презентовано непартийное политическое движение «Преображение Урала». Это было первое подобное региональное объединение в России. Возглавил движение Эдуард Россель.

21 ноября 2016

В Харбине создан сухопутный логистический узел с Россией
Центр автомобильных перевозок между Россией и Китаем «Лун Юнь» заработал в июле этого года, и на конец сентября через сухопутный порт было отправлено грузов на сумму 120 миллионов долларов США, сообщает газета «Хэйлунцзянская экономика».

21 ноября 2016

В регионе появился фонд поддержки промышленников
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о создании в регионе Фонда технологического развития промышленности. Организация займётся финансовой поддержкой промышленных предприятий за счёт средств областного бюджета.

21 ноября 2016

Сладко ли живётся в Беларуси?
Российские журналисты попробовали белорусские яблоки и поговорили с президентом.

19 ноября 2016  Реклама

Новоизбранный президент США Дональд Трамп убеждён, что антиасбестовая кампания — это заговор мафии
45-й американский президент Дональд Трамп неоднократно обнародовал свою позицию – в защиту хризотила.

18 ноября 2016

Курировать работу «Единой России» на Среднем Урале и ещё в трёх регионах будет уроженец Махнёвского ГО
Президиум генерального совета «Единой России» выбрал новых руководителей межрегиональных координационных советов (МКС) и поставил перед ними новые задачи. Куратором МКС по Свердловской области стал депутат Госдумы РФ Иван Квитка.

18 ноября 2016

Курировать работу «ЕР» в четырёх регионах будет депутат из посёлка Калач
На этой неделе президиум генерального совета «Единой России» выбрал новых руководителей межрегиональных координационных советов (МКС) и поставил перед ними новые задачи. Куратором МКС по Свердловской области стал депутат Госдумы РФ Иван Квитка.

17 ноября 2016

«Не сомневайтесь, отремонтируют»
Евгений Куйвашев провёл личный приём граждан.

Последние новости
Что было раньше