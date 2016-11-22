Владимир Путин обратится с Посланием Федеральному Собранию 1 декабря, цитирует пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова "Российская газета".

Официальный представитель Кремля не стал уточнять, какой теме будет посвящено послание, напомнив, что подобные детали никогда не анонсируются. Впрочем, одной темой глава государства, как обычно, не ограничится.

Песков также уточнил, что традиционная итоговая пресс-конференция президента состоится во второй половине декабря.