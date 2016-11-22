В Екатеринбурге на 39 участках улиц временно запретят стоянку

В Екатеринбурге на 39 участках улиц установят знаки запрета остановки и стоянки транспортных средств вдоль проезжих частей. Ограничения продлятся до 15 апреля 2017 года, сообщает пресс-служба администрации города.

Установка знаков связана с обеспечением своевременной и беспрепятственной очистки улиц Екатеринбурга от снега. Комитет благоустройства администрации города просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам и внимательно следить за обновлением участков улично-дорожной сети на сайте. Пользователи сети также могут посмотреть в режиме онлайн, где работает дорожная техника, закреплённая за определённым районом.

Участки, на которых планируется установить запрещающие знаки с 16 ноября по 15 апреля:

Железнодорожный район

улица Одинарка от улицы Колмогорова до дома № 66 по улице Колмогорова;

улица Колмогорова от улицы Одинарка до дома № 54а по улице Колмогорова;

улица Колмогорова от улицы Одинарка до улицы Машинистов;

улица Шевченко от улицы Луначарского до улицы Кузнечная;

улица Луначарского от улицы Челюскинцев до улицы Короленко;

улица Мамина-Сибиряка от улицы Азина до улицы Короленко;

улица Азина от улицы Челюскинцев до улицы Испанских Рабочих;

проезд вдоль сквера имени Джавахарлала Неру;

улица Героев России;

улица Кунарская от улицы Дружининская до улицы Техническая;

улица Коммунальная от улицы Техническая до улицы Кунарская;

улица Техническая от улицы Ангарская до улицы Дружининская;

улица Надеждинская от улицы Таватуйская до проспекта Седова;

улица Соликамская от улицы Техническая до улицы Маневровая;

проезд вдоль домов № 19, 21, 23, 25 по улице Челюскинцев;

проезд к дому № 10 по улице Ерёмина ("ДИВС");

проезд к дому № 2 по улице Дзержинского (ККТ "Космос");

улица Кишинёвская от улицы Кунарская до дублёра улицы Билимбаевская;

троллейбусное кольцо напротив "Маринс Парк Отель";

улица Братьев Быковых от улицы Ерёмина до улицы Челюскинцев;

улица Пехотинцев от дублёра улицы Бебеля до улицы Софьи Перовской.

Кировский район: