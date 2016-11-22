В Екатеринбурге на 39 участках улиц временно запретят стоянку
22 ноября 2016, 17:30 / Земства
В Екатеринбурге на 39 участках улиц установят знаки запрета остановки и стоянки транспортных средств вдоль проезжих частей. Ограничения продлятся до 15 апреля 2017 года, сообщает пресс-служба администрации города.
Установка знаков связана с обеспечением своевременной и беспрепятственной очистки улиц Екатеринбурга от снега. Комитет благоустройства администрации города просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам и внимательно следить за обновлением участков улично-дорожной сети на сайте. Пользователи сети также могут посмотреть в режиме онлайн, где работает дорожная техника, закреплённая за определённым районом.
Участки, на которых планируется установить запрещающие знаки с 16 ноября по 15 апреля:
Железнодорожный район
- улица Одинарка от улицы Колмогорова до дома № 66 по улице Колмогорова;
- улица Колмогорова от улицы Одинарка до дома № 54а по улице Колмогорова;
- улица Колмогорова от улицы Одинарка до улицы Машинистов;
- улица Шевченко от улицы Луначарского до улицы Кузнечная;
- улица Луначарского от улицы Челюскинцев до улицы Короленко;
- улица Мамина-Сибиряка от улицы Азина до улицы Короленко;
- улица Азина от улицы Челюскинцев до улицы Испанских Рабочих;
- проезд вдоль сквера имени Джавахарлала Неру;
- улица Героев России;
- улица Кунарская от улицы Дружининская до улицы Техническая;
- улица Коммунальная от улицы Техническая до улицы Кунарская;
- улица Техническая от улицы Ангарская до улицы Дружининская;
- улица Надеждинская от улицы Таватуйская до проспекта Седова;
- улица Соликамская от улицы Техническая до улицы Маневровая;
- проезд вдоль домов № 19, 21, 23, 25 по улице Челюскинцев;
- проезд к дому № 10 по улице Ерёмина ("ДИВС");
- проезд к дому № 2 по улице Дзержинского (ККТ "Космос");
- улица Кишинёвская от улицы Кунарская до дублёра улицы Билимбаевская;
- троллейбусное кольцо напротив "Маринс Парк Отель";
- улица Братьев Быковых от улицы Ерёмина до улицы Челюскинцев;
- улица Пехотинцев от дублёра улицы Бебеля до улицы Софьи Перовской.
Кировский район:
- улица Бажова от улицы Шарташская до улицы Шевченко;
- улица Шарташская от улицы Луначарского до улицы Мичурина;
- улица Мичурина от проспекта Ленина до улицы Шарташская;
- улица Кузнечная от улицы Шарташская до улицы Шевченко и от проспекта Ленина до улицы Первомайская;
- улица Толмачёва от проспекта Ленина до улицы Первомайская;
- улица Луначарского от улицы Шевченко до улицы Шарташская и от проспекта Ленина до улицы Первомайская;
- дублёр улицы Восточная;
- переулок Асбестовский;
- улица Восточная от улицы Первомайская до проспекта Ленина;
- улица Мира от улицы Академическая до улицы Блюхера и от улицы Малышева до улицы Библиотечная;
- улица Педагогическая;
- проезд к дому № 115 по улице Малышева;
- улица Академическая от улицы Софьи Ковалевской до улицы Гагарина и от улицы Студенческая до улицы Комсомольская;
- улица Комсомольская от улицы Блюхера до улицы Кулибина;
- улица Кулибина;
- улица Технологическая;
- переулок Курьинский;
- улица Чаадаева;
- улица Коминтерна;
- улица Тобольская;
- улица Флотская;
- переулок Шадринский;
- улица Советская от улицы Уральская до переулка Парковый;
- улица Омская от улицы Советская до дома № 75 по улице Уральской и от улицы Смазчиков до улицы Маяковского;
- переулок Парковый;
- улица Гражданской Войны;
- улица Уральская от улицы Советская до улицы Кондукторская;
- улица Сулимова от улицы Учителей до улицы Советская;
- дублёр улицы Вилонова;
- улица Чекистов от улицы Сулимова до улицы Ирбитская;
- улица Ирбитская;
- улица Менделеева;
- улица Красина;
- улица Бехтерева;
- дублёр улицы Смазчиков;
- улица Кондукторская от улицы Уральская до дома № 50 по улице Кондукторская;
- дублр улицы Высоцкого;
- улица Бетонщиков;
- автобусное кольцо по улице Вилонова.