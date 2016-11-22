В Екатеринбурге на 39 участках улиц временно запретят стоянку

22 ноября 2016, 17:30 / Земства

В Екатеринбурге на 39 участках улиц установят знаки запрета остановки и стоянки транспортных средств вдоль проезжих частей. Ограничения продлятся до 15 апреля 2017 года, сообщает пресс-служба администрации города. 

Установка знаков связана с обеспечением своевременной и беспрепятственной очистки улиц Екатеринбурга от снега.  Комитет благоустройства администрации города просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам и внимательно следить за обновлением участков улично-дорожной сети на сайте. Пользователи сети также могут посмотреть в режиме онлайн, где работает дорожная техника, закреплённая за определённым районом.

Участки, на которых планируется установить запрещающие знаки с 16 ноября по 15 апреля:

Железнодорожный район

  • улица Одинарка от улицы Колмогорова до дома № 66 по улице Колмогорова;
  • улица Колмогорова от улицы Одинарка до дома № 54а по улице Колмогорова;
  • улица Колмогорова от улицы Одинарка до улицы Машинистов;
  • улица Шевченко от улицы Луначарского до улицы Кузнечная;
  • улица Луначарского от улицы Челюскинцев до улицы Короленко;
  • улица Мамина-Сибиряка от улицы Азина до улицы Короленко;
  • улица Азина от улицы Челюскинцев до улицы Испанских Рабочих;
  • проезд вдоль сквера имени Джавахарлала Неру;
  • улица Героев России;
  • улица Кунарская от улицы Дружининская до улицы Техническая;
  • улица Коммунальная от улицы Техническая до улицы Кунарская;
  • улица Техническая от улицы Ангарская до улицы Дружининская;
  • улица Надеждинская от улицы Таватуйская до проспекта Седова;
  • улица Соликамская от улицы Техническая до улицы Маневровая;
  • проезд вдоль домов № 19, 21, 23, 25 по улице Челюскинцев;
  • проезд к дому № 10 по улице Ерёмина ("ДИВС");
  • проезд к дому № 2 по улице Дзержинского (ККТ "Космос");
  • улица Кишинёвская от улицы Кунарская до дублёра улицы Билимбаевская;
  • троллейбусное кольцо напротив "Маринс Парк Отель";
  • улица Братьев Быковых от улицы Ерёмина до улицы Челюскинцев;
  • улица Пехотинцев от дублёра улицы Бебеля до улицы Софьи Перовской.

Кировский район:

  • улица Бажова от улицы Шарташская до улицы Шевченко;
  • улица Шарташская от улицы Луначарского до улицы Мичурина;
  • улица Мичурина от проспекта Ленина до улицы Шарташская;
  • улица Кузнечная от улицы Шарташская до улицы Шевченко и от проспекта Ленина до улицы Первомайская;
  • улица Толмачёва от проспекта Ленина до улицы Первомайская;
  • улица Луначарского от улицы Шевченко до улицы Шарташская и от проспекта Ленина до улицы Первомайская;
  • дублёр улицы Восточная;
  • переулок Асбестовский;
  • улица Восточная от улицы Первомайская до проспекта Ленина;
  • улица Мира от улицы Академическая до улицы Блюхера и от улицы Малышева до улицы Библиотечная;
  • улица Педагогическая;
  • проезд к дому № 115 по улице Малышева;
  • улица Академическая от улицы Софьи Ковалевской до улицы Гагарина и от улицы Студенческая до улицы Комсомольская;
  • улица Комсомольская от улицы Блюхера до улицы Кулибина;
  • улица Кулибина;
  • улица Технологическая;
  • переулок Курьинский;
  • улица Чаадаева;
  • улица Коминтерна;
  • улица Тобольская;
  • улица Флотская;
  • переулок Шадринский;
  • улица Советская от улицы Уральская до переулка Парковый;
  • улица Омская от улицы Советская до дома № 75 по улице Уральской и от улицы Смазчиков до улицы Маяковского;
  • переулок Парковый;
  • улица Гражданской Войны;
  • улица Уральская от улицы Советская до улицы Кондукторская;
  • улица Сулимова от улицы Учителей до улицы Советская;
  • дублёр улицы Вилонова;
  • улица Чекистов от улицы Сулимова до улицы Ирбитская;
  • улица Ирбитская;
  • улица Менделеева;
  • улица Красина;
  • улица Бехтерева;
  • дублёр улицы Смазчиков;
  • улица Кондукторская от улицы Уральская до дома № 50 по улице Кондукторская;
  • дублр улицы Высоцкого;
  • улица Бетонщиков;
  • автобусное кольцо по улице Вилонова.
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