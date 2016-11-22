Президент Путин подписал закон о выплате 5 тысяч рублей российским пенсионерам

Каждый российский пенсионер, получающий выплаты из государственного Пенсионного фонда или в пенсионных подразделениях государственных органов, в январе получит единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей. Соответствующий Федеральный закон, подписанный Президентом России Владимиром Путиным, размещён во вторник, 22 ноября, на официальном интернет-портале правовой информации.

- Единовременная денежная выплата производится в январе 2017 года органами, осуществляющими соответствующее пенсионное обеспечение, на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле, без подачи гражданами заявления об осуществлении единовременной денежной выплаты, - гласит текст указа. - При этом гражданам, являющимся получателями одновременно двух пенсий, одна из которых выплачивается Пенсионным фондом Российской Федерации, единовременная денежная выплата осуществляется территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации.

Стоит отметить, что установленная единовременная выплата никак не влияет на другие выплаты, на которые претендует пенсионер. Также январские пять тысяч не могут становиться объектом взыскания, если пенсионер оплачивает какие-либо иски или делает другие обязательные выплаты из получаемой пенсии.

Напомним, законопроект был принят в окончательном чтении депутатами Государственной думы РФ 11 ноября. В первых редакциях правительство пыталось исключить из списка претендентов на выплаты военных пенсионеров и других силовиков, мотивируя это тем, что пенсия у них и так немаленькая. Однако в итоге после консультаций президента Путина с главой кабмина Медведевым было решено не нарушать заявленное ранее условие о выплате всем пенсионерам.

Единовременная выплата стала заменой так и не произведённой во втором полугодии 2016 года индексации пенсионных выплат по прогнозной инфляции. Начиная с 2017 года индексировать пенсии будут из расчёта реального уровня инфляции.