Пожарные и газовики проведут в Екатеринбурге показательный рейд в многоквартирных домах

22 ноября 2016, 17:31

23 ноября в 10:00 на улице Тагильской, 23 сотрудники одела надзорной деятельности Екатеринбурга и представители "Екатеринбурггаза" проведут рейдовый осмотр газифицированных многоквартирных домов Железнодорожного района. 

В ходе рейда сотрудники МЧС и "Екатеринбурггаза" осмотрят газовое оборудование в квартирах, напомнят жителям жилых домов требования пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования, расскажут о действиях в случае пожара, первичных средствах пожаротушения, телефонах вызова экстренных служб – "101" и "112". Жителям вручат тематические памятки.

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