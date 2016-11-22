В Екатеринбурге расскажут о новшествах в законе "О защите конкуренции" в сфере строительства

23 ноября в 12:00 в пресс-центре ТАСС (проспект Ленина, 50 б) состоится пресс-конференция, посвящённая административному обжалованию в сфере строительства.

Заместитель руководителя Свердловского УФАС России Сергей Волков и начальник отдела контроля органов власти Свердловского УФАС России Игорь Жабокрик расскажут о процедуре рассмотрения жалоб юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере строительства и о результатах совместной работы антимонопольных органов и застройщиков Екатеринбурга.