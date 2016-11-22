В Екатеринбурге расскажут о новшествах в законе "О защите конкуренции" в сфере строительства

22 ноября 2016, 17:38

23 ноября в 12:00 в пресс-центре ТАСС (проспект Ленина, 50 б) состоится пресс-конференция, посвящённая административному обжалованию в сфере строительства.  

Заместитель руководителя Свердловского УФАС России Сергей Волков и начальник отдела контроля органов власти Свердловского УФАС России Игорь Жабокрик расскажут о процедуре рассмотрения жалоб юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере строительства и о результатах совместной работы антимонопольных органов и застройщиков Екатеринбурга.

10 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2015 № 250-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации: антимонопольный орган наделён полномочиями по рассмотрению жалоб юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включённых в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства.

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