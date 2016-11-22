В Екатеринбурге Роспотребнадзор закрыл пищеблок УрГЭУ из-за массового отравления студентов

За минувшие три дня в инфекционную службу ГКБ №40 обратились 22 студента УрГЭУ с подозрением на острую кишечную инфекцию. После проверки Управление Роспотребнадзора по Свердловской области временно запретило деятельность пищеблока вуза, сообщила "ОГ" пресс-секретарь надзорного ведомства Наталия Лукьянцева.

- В ходе проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к уборке пищеблока, маркировке инвентаря, к обязательному осмотру сотрудников перед работой. Руководителя УрГЭУ обязали провести дополнительные противоэпидемические мероприятия. Вузу необходимо организовать медицинский осмотр сотрудников врачом-инфекционистом и их бактериологическое и вирусологическое обследование, - рассказала Наталия Лукьянцева.

Документы для решения вопроса о приостановлении работы пищеблока направлены в суд.

Напомним, начиная с 19 ноября в инфекционную службу ГКБ №40 обратились 22 студента УрГЭУ-СИНХа со схожими симптомами: лихорадкой с ознобом, высокой температурой - от 38 до 40 градусов, тошнотой, многократной рвотой и болями в животе. Сейчас 16 человек находятся на лечении в отделении кишечных инфекций. По факту ведёт проверку прокуратура Ленинского района Екатеринбурга.