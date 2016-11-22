Ветрозащита для "летающих лыжников" появится на горе Долгой к сентябрю 2017 года

22 ноября 2016, 18:02 / Спорт

К началу сентября 2017 года на трамплинном комплексе в Нижнем Тагиле будет оборудована специальная ветрозащита для прыжков на лыжах.

Как сообщает областной департамент информполитики, ветрозащиту установят на трамплины К-90 и К-120 метров, как того требует Международная федерация по прыжкам на лыжах с трамплина ФИС.

Предварительный проект ветрозащиты уже сделан специалистами из Словении. Предполагается, что 26 ноября 2016 года будет заключён договор с фирмой, которая берётся готовить окончательный проект. К весне он должен пройти госэкспертизу, а в течение лета будет вестись строительство ветрозащиты.

Напомним, соревнования среди мужчин в рамках этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, которые должны были пройти в Нижнем Тагиле в декабре нынешнего года, были отменены именно из-за отсутствия специальной ветрозащиты.

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