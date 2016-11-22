Спасатели обучат свердловских кадетов безопасности на льду

22 ноября 2016, 17:46

23 ноября в 09:50 в посёлке Калиновка на улице Мурзинской, 36, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) проведут учебные занятия "Безопасный лед" в местном кадетском корпусе. Школьникам расскажут о коварстве осеннего льда, мерах безопасности и правилах оказания помощи утопающему, а также познакомят со средствами спасения.

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