Спасатели обучат свердловских кадетов безопасности на льду
22 ноября 2016, 17:46
23 ноября в 09:50 в посёлке Калиновка на улице Мурзинской, 36, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) проведут учебные занятия "Безопасный лед" в местном кадетском корпусе. Школьникам расскажут о коварстве осеннего льда, мерах безопасности и правилах оказания помощи утопающему, а также познакомят со средствами спасения.
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