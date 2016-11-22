Путин подарил патриарху Кириллу панно из янтаря "Свято-Троицкая Сергиева Лавра"

Президент России Владимир Путин приехал лично поздравил сегодня в храме Христа Спасителя патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 70-летием, передают "Вести".

"С юбилеем, здоровья вам хорошего и успехов в служении всей пастве вашей и всему русскому народу", — сказал Путин.

Глава государства вручил юбиляру панно "Свято-Троицкая Сергиева Лавра". Для его создания использовался балтийский янтарь-сукцинит, возраст которого более 40 миллионов лет. Автор работы — калининградский художник Игорь Исаев.

Кроме того, президент Путин вручил патриарху Кириллу орден "За заслуги перед Отечеством" I степени.