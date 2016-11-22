В Екатеринбурге легковушка провалилась в котлован, вырытый на дороге

В Екатеринбурге на улице Шефской напротив дома № 28 легковой автомобиль провалился под землю.

В котлован угодила белоснежная "Шевроле" - встав буквально перпендикулярно дорожному полотну, сообщают многочисленные автомобилисты, проезжающие мимо.

В соцсетях уже появились фотографии с места ЧП. Судя по снимкам, машина снесла ограждения и провалилась в котлован, вырытый дорожными рабочими. Однако, по словам очевидцев, знака, предупреждающего о ведении работ, рядом с котлованов не было. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал, а водитель, по мнению очевидцев, был пьян. На движение по улице Шефской инцидент так же не повлиял.

Фото: vk.com