В Екатеринбурге легковушка провалилась в котлован, вырытый на дороге

22 ноября 2016, 20:56 / Общество

В Екатеринбурге на улице Шефской напротив дома № 28 легковой автомобиль провалился под землю. 

В котлован угодила белоснежная "Шевроле" - встав буквально перпендикулярно дорожному полотну, сообщают многочисленные автомобилисты, проезжающие мимо.

В соцсетях уже появились фотографии с места ЧП. Судя по снимкам, машина снесла ограждения и провалилась в котлован, вырытый дорожными рабочими.  Однако, по словам очевидцев, знака, предупреждающего о ведении работ, рядом с котлованов не было. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал, а водитель, по мнению очевидцев, был пьян. На движение по улице Шефской инцидент так же не повлиял. 

Avaria

Фото: vk.com

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