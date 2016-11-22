Владимир Путин встретился с Александром Лукашенко

Президент России Владимир Путин встретился с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Как сообщает Официальный сайт Кремля, Президент Белоруссии прибыл в Москву с рабочим визитом.

– Я очень рад возможности увидеться с Вами ещё раз, на этот раз по такому приятному поводу, как юбилей нашего Патриарха. Но, как обычно бывает, мы любую возможность используем для деловых дискуссий, для обсуждения наших текущих дел и планов на ближайшую перспективу, – сказал Владимир Путин, обращаясь к Александру Лукашенко.