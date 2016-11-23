На Среднем Урале в выходные дни снова ударят морозы

23 ноября 2016, 09:00 / Общество

В Свердловской области в ближайшие три дня сохранится тёплая погода, но к выходным похолодает. Об этом "ОГ" сообщила главный синоптик Уральского управления гидрометеослужбы Галина Шепоренко.

Cегодня, 23 ноября, в регионе днём ожидается -3...8 °С, возможен ледяной дождь, гололёд, слабые метели. Ветер западный, 6-11 м/с, порывы до 17 м/с. В четверг, 24 ноября, ночью похолодает до -5...-10 °С, днём возможно потепление до 0...-5 °С, пройдёт снег, на дорогах ожидается гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

В пятницу, 25 ноября, ночью возможно -6...-11 °С, а днём немного похолодает до -1...-6 °С, на дорогах ожидается гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы до 15-20 м/с.

— Бесконечно такая погода продолжаться не может. В выходные дни похолодает, но суровых морозов не ожидается, — рассказала Галина Шепоренко.

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