В Екатеринбурге выбрали директора года

Победителем IV городского конкурса "Директор школы - 2016" стала руководитель екатеринбургской гимназии №37 Светлана Трухина. Финал конкурса и награждение участников прошли вчера в лицее № 88 (проспект Ленина, 64а), пишет пресс-служба мэрии города.

В заочном туре эссе на тему "Управленческий компромисс" писали семь руководителей общеобразовательных учреждений Екатеринбурга. Затем в рамках открытых Педагогических чтений директора представили опыт своей управленческой деятельности. В финале участники показывали видеоролик "Моё послание преемнику", выступали публично и отвечали на вопросы жюри в формате "открытого микрофона".

Задачами конкурса в нынешнем году стало: изучение и распространение личного опыта эффективного управления, публичное признание личного вклада и вклада в развитие системы образования уральской столицы и формирование позитивного имиджа руководителя образовательной организации, рассказали организаторы конкурса из Управления образования администрации Екатеринбурга.

Управленческий опыт директоров оценивали эксперты из числа деятелей науки и культуры, руководители предприятий, компетентное жюри. Светлана Трухина набрала наибольшее количество баллов. Лауреатами конкурса также стали: директор школы № 104 Татьяна Галимова, руководитель школы № 62 Жанна Арбанова и директор школы № 137 Светлана Палкина.

Фото: мэрия Екатеринбурга