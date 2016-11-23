В Екатеринбурге выбрали директора года

23 ноября 2016, 09:45 / Земства

Победителем IV городского конкурса "Директор школы - 2016" стала руководитель екатеринбургской гимназии №37 Светлана Трухина. Финал конкурса и награждение участников прошли вчера в лицее № 88 (проспект Ленина, 64а), пишет пресс-служба мэрии города.

В заочном туре эссе на тему "Управленческий компромисс" писали семь руководителей общеобразовательных учреждений Екатеринбурга. Затем в рамках открытых Педагогических чтений директора представили опыт своей управленческой деятельности. В финале участники показывали видеоролик "Моё послание преемнику", выступали публично и отвечали на вопросы жюри в формате "открытого микрофона". 

Задачами конкурса в нынешнем году стало: изучение и распространение личного опыта эффективного управления, публичное признание личного вклада и вклада в развитие системы образования уральской столицы и формирование позитивного имиджа руководителя образовательной организации, рассказали организаторы конкурса из Управления образования администрации Екатеринбурга.

Управленческий опыт директоров оценивали эксперты из числа деятелей науки и культуры, руководители предприятий, компетентное жюри.  Светлана Трухина набрала наибольшее количество баллов. Лауреатами конкурса также стали: директор школы № 104 Татьяна Галимова, руководитель школы № 62 Жанна Арбанова и директор школы № 137 Светлана Палкина.

Фото: мэрия Екатеринбурга

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