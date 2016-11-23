СКР возбудил уголовное дело после того, как в Екатеринбурге кондуктор выгнал ребёнка на мороз

23 ноября 2016, 09:38 / Общество

Следственные органы имеют основания полагать, что действия автопредприятия, кондуктор которого высадил в мороз 9-летнюю екатеринбурженку, подпадают под статью "оказание услуг,  не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Как сообщили официальные представители СКР, возбуждение дела было необходимо для наиболее тщательного изучения всех обстоятельств инцидента, произошедшего на днях в центре Екатеринбурга.

- Для того чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства данного инцидента, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"), - сообщил официальный представитель СКР Александр Шулга. - В рамках возбуждённого уголовного дела выполняется комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств, при которых малолетнему ребёнку было предложено покинуть автобус, несмотря на то, что длительное нахождение ребёнка на сильном морозе могло негативно сказаться на состоянии здоровья девочки.

Как сообщили ранее местные СМИ, в минувшую пятницу 9-летняя школьница, возвращавшаяся домой из отряда "Каравелла", была высажена из автобуса: у ребёнка с собой не оказалось денежных средств для оплаты проезда или проездного документа.  В результате девочке пришлось пешком идти домой в сильный мороз: по разным данным, температура воздуха в тот момент составляла от -20 до -30 градусов по Цельсию. Представители компании-перевозчика не предприняли никаких мер, чтобы не подвергать опасности жизнь и здоровье малолетнего ребёнка (не были вызваны родители либо сотрудники полиции, которые бы помогли установить родителей девочки и связаться с ними).

В ходе расследования будут установлены и допрошены участники инцидента, истребована документация, регламентирующая осуществление данной компанией услуг по перевозке населения. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства Следственного управления областного СК России.

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