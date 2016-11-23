Правительство РФ обязало МФЦ выдавать и менять российские паспорта

Многофункциональные центры (МФЦ) с 1 февраля 2017 года смогут выдавать паспорта граждан РФ. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России.

Как отмечается в документе, МФЦ смогут не только принимать от жителей заявления и фотографии для оформления паспорта и передавать их в органы МВД, но и выдавать сам документ.

С 1 февраля 2017 года услуга по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина на территории России, будет обязательной для всех многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, сообщает правительство РФ.

В кабмине также добавили, что это решение будет способствовать повышению качества услуги по выдаче и замене паспортов.