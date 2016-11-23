В село Обуховское пустили газ

Пуск первых местных потребителей бытового газа состоялся в селе Обуховском Камышловского района. Как сообщили в пресс-службе АО "Газэкс", пуска газа жители села ждали почти 10 лет. Построить же газопровод удалось всего за полтора года.

Газопровод имеет общую протяжённость 1 672 метра, выполнен в подземном исполнении из современных полимерных материалов, говорится в сообщении пресс-службы. В ближайшее время вслед за первым потребителем на голубое топливо по мере готовности перейдут все 20 двухквартирных домов по улице Школьной.

Как рассказал глава Обуховского сельского поселения Владимир Верхорубов, 10 лет назад местные жители создали газовый кооператив, собрали деньги, попытались сделать проектно-сметную документацию, но никто их не контролировал, никто им не подсказывал, как и с кем работать, так что в результате село осталось и без денег, и без газа. Лишь после того как сменившаяся сельская администрация договорилась с газовиками, в 2015 году строительство потребительской сети наконец-то началось. Спустя полтора года газ был подан в систему.