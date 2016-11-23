Российские силовики выдали Армении мошенника, скрывавшегося в Екатеринбурге

Российские силовики выдали Армении 55-летнего гражданина этой страны, похитившего более 4 млн рублей, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

По данным экстрадиционной проверки, мужчина в 2012-2013 годах в Ереване под предлогом обмена иностранной валюты и займа похитил деньги на сумму более 4 млн рублей. Затем он поспешил скрыться от правоохранительных органов в Армении. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

В мае 2016 года полицейские задержали гражданина в аэропорту Кольцово. Генеральная прокуратура Республики Армения направила запрос о выдаче мужчины для привлечения его к уголовной ответственности. Заместитель Генерального прокурора РФ удовлетворил запрос, и злоумышленника передали силовикам Армении.