Каменские коммунальщики выплятят жительнице города 50 тысяч за скользкий тротуар

Предприятие "Горвнешблагоустройство", в обязанности которого входит в числе прочих содержание и очистка тротуаров в Каменске-Уральском, обязано выплатить более 56 тысяч рублей жительнице города, временно потерявшей трудоспособность, когда она поскользнулась на улице.

- Синарский районный суд города Каменска-Уральского удовлетворил требования истицы частично, взыскав с АО "Горвнешблагоустройство" 56 тысяч 1 рубль, - сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. - Из них 5 301 рубль - возмещение материального ущерба, 50 000 рублей – компенсация морального вреда, а также 700 рублей – госпошлина. Ответчик обжаловал решение, однако в вышестоящей инстанции не нашли оснований для его отмены.

По информации пресс-службы, в ноябре прошлого года жительница Каменска-Уральского поскользнулась и упала на проспекте Победы. Женщина получила перелом кисти, понесла расходы на лечение травмы, утратила заработок, а также лишилась премии в период временной нетрудоспособности. Жалобы в муниципалитет и в службы благоустройства остались без внимания, после чего женщина обратилась в суд. Там признали: причиной падения и травмирования женщины стало наличие на тротуаре льда. "Горвнешблагоустройство" попыталось переложить ответственность на подрядчиков - МКУ "Управление городского хозяйства", однако наличие договора и указанных в нём условий обработки тротуаров не освободило предприятие от ответственности.