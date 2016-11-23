Сведловское УФАС оштрафовало "Ростелеком" за sms-сообщение

Компании "Ростелеком"придётся заплатить штраф в размере 100 тыс. рублей за нарушение законодательства о рекламе, сообщает Управление федеральной антимонопольной службы по Свердловской области (УФАС).

В ведомство обратился гражданин с жалобой на рассылку, в которой компания "Ростелеком" обещала подарить 100 бонусов всем участникам программы "Бонус". Авторы сообщения призывали абонентов регистрироваться в программе и обменивать бонусы на подарки в личном кабинете во вкладе "Бонусы".

После проверки сотрудники УФАС посчитали, что цель бонусной программы — реклама и продвижение платных услуг. Также они признали рекламу не соответствующей требованиям закона "О рекламе", поскольку гражданин на неё не соглашался, и назначили ПАО "Ростелеком" штраф на сумму 100 тыс. рублей. Однако компания попыталась обжаловать это решение в Арбитражном суде Свердловской области.

Суд установил, что для рассылки рекламы ПАО "Ростелеком" по договору использовало сети ЗАО "Связной Загрузка". Кроме того, компания "Ростелеком" была признанна распространителем рекламы. Изучив материалы дела, Арбитражный суд отклонил иск организации. Затем суд апелляционной инстанции оставил в силе решение УФАС.