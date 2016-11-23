Пенсионный фонд России пообещал не снижать расходы на социальную доплату к пенсиям

Несмотря на то, что федеральный прожиточный минимум пенсионеров в 2017 году будет сокращён, размеры федеральной социальной доплаты к пенсии (ФСД) из Пенсионного фонда России останутся на прежнем уровне и уменьшены не будут. С соответствующим разъяснением выступил ПФР на своём официальном сайте.

- Расходы ПФР на выплату ФСД не сокращаются, а растут, - говорится в опубликованном ПФР разъяснении. - Если в 2016 году расходы на ФСД оцениваются в 104 млрд рублей, то в 2017 году в соответствии с проектом бюджета ПФР (после I чтения) эта сумма составит уже 110,6 млрд рублей. Увеличение объясняется ростом получателей ФСД и сохранением выплаты ФСД в прежнем размере.

В пенсионном фонде назвали любую информацию о том, что ФСД будет срезана, несоответствующей действительности.