В Нижнем Тагиле 290 квартир остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

В Нижнем Тагиле минувшим вечером прорвало трубы в доме №38 на улице Окунева. Из-за аварии 290 квартир двух домов (ул. Юности, 41 и 43) остались без воды, пишет агентство новостей "Между строк".

- Сейчас в этих двух домах управляющие компании "ЖКУ" и "Райкомхозом-НТ" совместно с организацией"Водоканал-НТ" занимаются ремонтом. Подача воды будет восстановлена в течение дня, – сообщила замглавы администрации Дзержинского района Нижнего Тагила по ЖКХ Юлия Широбокова агентству новостей "Между строк".