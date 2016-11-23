В честь Владислава Крапивина назвали планету

23 ноября 2016, 12:42 / Общество

Одной из малых планет в главном поясе астероидов Солнечной системы было присвоено имя "Krapivin". Небесное тело назвали в честь детского писателя из Екатеринбурга Владислава Крапивина.

Планету открыл московский астроном Тимур Крячков 21 ноября 2009 года. Тогда новый небесный объект получил предварительное наименование "2009 WQ100"; позднее, после уточнения орбиты, ему присвоили постоянный номер – 407243. По правилам Международного астрономического союза, который курирует вопрос наименования вновь открываемых небесных тел, имя малой планете даёт её открыватель. Тимур принял решение назвать небесное тело именем Владислава Петровича Крапивина.

Скрин циркуляра № 101217 Центра малых планет от 14 ноября 2016 года

Как указано в представлении, отправленном в Центр малых планет, "в его книгах рассказывается о людях, живущих высокими идеалами дружбы, любви, чести, верности. Главная тема его произведений – ответственность взрослых за детей. Писатель создал множество фантастических произведений про космос и параллельные миры".

"Есть такая красивая благородная традиция – давать имена самых достойных кораблям, горным вершинам, малым планетам… Сегодня эта традиция получила замечательное продолжение… - написала на своей странице во ВКонтакте командор отряда "Каравелла" Лариса Крапивина. - Хочется от всей души поздравить Владислава Петровича с этим событием, пожелать ему здоровья, счастья и новых замечательных книжек, которые делают людей лучше!"

Сам Владислав Петрович уже в курсе новости.

- Я уже знаю, что моим именем назвали планету. Эта новость меня очень обрадовала, - сообщил он корреспонденту "ОГ".

Напомним, Владислав Крапивин родился в Тюмени, но большую часть жизни провёл в Свердловске и Екатеринбурге, где живёт и по сей день. Здесь он закончил факультет журналистики УрГУ, создал детский отряд "Каравелла" и написал множество книг. Сегодня он является почётным гражданином Свердловской области, Екатеринбурга и Тюмени. С 2006 года здесь присуждается ежегодная Международная детская литературная премия имени В.П. Крапивина.

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