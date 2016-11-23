Мэрия Екатеринбурга покупает машину почти за 1,5 миллиона рублей

Администрация Железнодорожного района Екатеринбурга покупает к новому 2017 году легковой автомобиль. Заявка на приобретение транспорта опубликована на сайте госзакупок.

Как следует из документации аукциона, максимальная цена заказа составляет 1 млн 485 тыс. рублей. Покупка будет оплачена из бюджета Екатеринбурга. За эти деньги заказчик желает получить новый белый автомобиль с двигателем с искровым зажиганием и рабочим объёмом цилиндров не менее 2494 кубических сантиметров.

К транспорту также предъявляются такие требования, как: расход топлива на 100 км — не более 11 литров, автоматическая гидромеханическая коробка передач, легкосплавные диски, передние и задние датчики парковки, обогрев сидений первого ряда, мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой, двухзонный климат-контроль, усилитель экстренного торможения.

Победителя аукциона определят 9 декабря. Автомобиль должен поступить в автопарк не позднее 15 января 2017 года.

Добавим, ранее свой автопарк решило пополнить правительство Свердловской области. Региональный кабмин заказал восемь легковых автомобилей на общую сумму 15 млн 587 тыс. рублей.