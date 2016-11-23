Десять екатеринбуржцев наградили премией "Признание-2016"

23 ноября 2016, 13:33 / Общество

Вчера, 22 ноября, в Екатеринбурге  наградили десять лауреатов городского историко-культурного проекта "Признание-2016". Церемония прошла в Камерном театре (улица Пролетарская, 18), сообщили в пресс-службе мэрии города.  

- Миссия проекта заключается в том, чтобы назвать поимённо героев Екатеринбурга и вписать их в историю города. Славу города создают люди своим талантом, умом, трудом. Работа екатеринбуржцев, отмеченная премией "Признание", серьёзно отражается на сегодняшнем имидже уральской столицы, - обратился к участникам церемонии заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

Екатеринбуржцы получили дипломы, сувениры и эксклюзивные книги-буклеты, созданные на основе материалов из личных архивов лауреатов, которые сохранят в фондах городских библиотек, Свердловском областном и Муниципальном архивах. 

Фото: мэрия Екатеринбурга

В 2016 году лауреатами проекта стали:

  • художник-монументалист, скульптор, член Союза художников РФ Борис Клочков;
  • основатель и художественный руководитель муниципального театра балета "Щелкунчик", заслуженный деятель искусств РФ Михаил Коган;
  • главный дирижёр Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, заслуженный деятель искусств РФ Борис Нодельман;
  • солист-вокалист Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист РФ Виталий Петров;
  • скульптор, график, член Союза художников РФ Николай Предеин;
  • доктор медицинских наук, доцент Уральского государственного медицинского университета, главный акушер-гинеколог Управления здравоохранения администрации города Екатеринбурга Ольга Севостьянова;
  • член-корреспондент РАН, профессор, доктор физико-математических наук, создатель и руководитель Уральской школы по теории сплайнов Юрий Субботин;
  • заведующая отделением охраны детского зрения № 2 Екатеринбургского центра МНТК "Микрохирургия глаза", главный детский офтальмолог Екатеринбурга Надежда Токаренко;
  • директор лицея № 100, отличник народного просвещения РФ Евгения Удинцева;
  • тренер-преподаватель отделения спортивной гимнастики ДЮСШ "Юность", отличник физической культуры Владимир Викторович Федосов.

Напомним, проект "Признание" реализуется с 2001 года, за это время его лауреатами стали около двухсот самых известных жителей города: выдающиеся деятели искусства и культуры, науки и промышленности, образования здравоохранения и спорта. Лауреатами становятся люди, внёсшие значительный вклад в развитие уральской столицы и отмечающие в текущем году юбилеи.

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