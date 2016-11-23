В УрГАУ пройдёт финал конкурса "Умник"

23 ноября 2016, 13:13

24 ноября. 10:00. В Уральском государственном аграрном университете  состоится финал инновационного конкурса "Умник".

Студенты, магистранты и аспиранты вуза представят свои проекты по биологическим, ветеринарным, сельскохозяйственным проектам. В составе жюри будет ректор УрГАУ Ирина Донник.

Темы некоторых работ, которые будут представлены молодыми аграриями: разработка технологии производства колбас с использованием ферментных и бактериальных препаратов, разработка технологии использования биологической защиты растений от листогрызущих паразитов, разработка системы повышения качества и выхода сыра с использованием инновационных методов обработки молока, создание современного питомника плодово-ягодных и лекарственных культур с использованием современных методов размножения, разработка получения облепихового сока и пюре из облепихи, разработка новых сортов лука-шалота селекции УрГАУ с высокой продуктивностью, разработка рецептуры функционального кисломолочного биопродукта с повышенным содержанием витаминов и антиоксидантов, создание современных гибридов огурца селекции УрГАУ для защищенного грунта с высоким уровнем продуктивности, разработка современных гибридов томата для промышленных тепличных комбинатов и так далее.

Презентация проектов будет сопровождаться наглядными материалами.

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