В УрГАУ пройдёт финал конкурса "Умник"

24 ноября. 10:00. В Уральском государственном аграрном университете состоится финал инновационного конкурса "Умник".

Студенты, магистранты и аспиранты вуза представят свои проекты по биологическим, ветеринарным, сельскохозяйственным проектам. В составе жюри будет ректор УрГАУ Ирина Донник.

Темы некоторых работ, которые будут представлены молодыми аграриями: разработка технологии производства колбас с использованием ферментных и бактериальных препаратов, разработка технологии использования биологической защиты растений от листогрызущих паразитов, разработка системы повышения качества и выхода сыра с использованием инновационных методов обработки молока, создание современного питомника плодово-ягодных и лекарственных культур с использованием современных методов размножения, разработка получения облепихового сока и пюре из облепихи, разработка новых сортов лука-шалота селекции УрГАУ с высокой продуктивностью, разработка рецептуры функционального кисломолочного биопродукта с повышенным содержанием витаминов и антиоксидантов, создание современных гибридов огурца селекции УрГАУ для защищенного грунта с высоким уровнем продуктивности, разработка современных гибридов томата для промышленных тепличных комбинатов и так далее.

Презентация проектов будет сопровождаться наглядными материалами.