В Полевском пройдёт гала-концерт "Струны наних сердец"

23 ноября 2016, 13:27

24 ноября. 12:00. Во Дворце культуры и техники Северского трубного завода состоится финальный гала-концерт "Струны наших сердец", завершающий фестиваль "Наши дети".

Фестиваль "Наши дети" проводится для детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от пяти до 18 лет и является уникальным для Свердловской области.

Мероприятие пройдёт по адресу: Полевской, улица Ленина, 13.

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