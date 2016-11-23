В Полевском пройдёт гала-концерт "Струны наних сердец"

24 ноября. 12:00. Во Дворце культуры и техники Северского трубного завода состоится финальный гала-концерт "Струны наших сердец", завершающий фестиваль "Наши дети".

Фестиваль "Наши дети" проводится для детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от пяти до 18 лет и является уникальным для Свердловской области.

Мероприятие пройдёт по адресу: Полевской, улица Ленина, 13.