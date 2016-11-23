Куйвашев проведёт заседание правительства Свердловской области

23 ноября 2016, 13:29

24 ноября.10:00. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведёт очередное заседание правительства Свердловской области.

В повестке заседания рассмотрение 13 проектов постановлений правительства, а также обсуждение докладов.

Так, заместитель губернатора Сергей Швиндт доложит об организации содержания и обеспечения безопасного и бесперебойного движения на автомобильных дорогах общего пользования в зимний период.

В ходе заседания планируется рассмотреть проект постановления об утверждении социальной программы по укреплению материально-технической базы государственных организаций соцобслуживания области и обучению компьютерной грамотности неработающих пенсионеров региона.

Леонид Рапопорт доложит о внесении изменений в постановление правительства о проведении областного конкурса научно-исследовательских работ студентов учреждений высшего и среднего профессионального образования «Научный Олимп».

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