Прививку от кори теперь могут поставить и 55-летние россияне

29 минут назад
Мне во сне привиделось...
Недостающие куплеты к казачьей народной песне «Ой, то не вечер…».
20 часов назад
Свердловская область лидирует по реализации майских указов
Свердловская область возглавила ТОП-10 регионов по реализации майских указов Владимира Путина в социальной сфере и замкнула тройку лучших субъектов РФ по реализации майских указов в сфере экономики. Данные медиарейтинга за октябрь опубликовала компания «Медиалогия».
21 час назад
Готовьте ртутьсодержащие отходы
2017 год объявлен в России Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий.
22 часа назад
Стрелец бьёт без промаха
В рубрике «Знак судьбы» - о знаке Стрелец и родившихся под ним известных земляках
23 часа назад
Свердловская область — лидер по числу поджогов автомашин в России
Средний Урал занял первое среди регионов России место по числу автомашин, намеренно уничтоженных в результате поджогов. Это следует из официальной статистической справки МЧС РФ, предоставленной ведомством в распоряжение «Областной газеты»
22 ноября 2016
Игорь Мороков: «Прежде чем начинать разговор с ребёнком, вспомните себя в этом возрасте»
Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области накануне Всероссийского совещания рассказал о главных детских проблемах региона.
21 ноября 2016
В конкурсе «Семья года» победила полиция
Вчера в Екатеринбурге состоялось подведение итогов главного в Свердловской области семейного конкурса «Семья года». В нём победила семья Киреевых из Тавды. В финал вышли также супруги Икрины из посёлка Троицкий Талицкого городского округа и супруги Мельниковы из Новоуральска.
21 ноября 2016
В Екатеринбурге сгорели уже 11 веранд в детсадах
Поджоги во дворах садиков в уральской столице начались 16 ноября — горели деревянные постройки, которые служат для хранения игрушек и укрытия детей от непогоды.
21 ноября 2016
Зафиксировано самое высокое давление за последний век
В воскресенье коллега-журналист Леонид Поздеев заметил, что стрелка на его барометре впервые за 20 лет привысила 755 миллиметров. Для нашего региона, с учётом высоты места над уровнем моря, норма — 740 миллиметров ртутного столба.
21 ноября 2016
Вуз идёт в суд
Юридические институты, лишённые аккредитации, готовы судиться и объединяться