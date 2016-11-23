Прививку от кори теперь могут поставить и 55-летние россияне

В Национальном календаре прививок возрастной ценз по вакцинации против кори увеличен до 55 лет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по противодействию ВИЧ-инфекции в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.

— Принято решение увеличить возрастной ценз в Национальном календаре прививок против кори с 35 до 55 лет. Прошу учесть это при планировании вакцинации населения против кори на 2017 год. Данное решение уже вступило в силу и его надо учитывать, — отметила Анна Попова.

Как писала "ОГ", по данным на 8 ноября в столице Урала корью заболели более 20 человек. Прививки от опасной инфекции поставили свыше 6 тыс. уральцев.

Распоряжение о "подчищающей вакцинации" от кори было подписано главным санврачом Свердловской области в четверг, 3 ноября, в связи со сложившейся эпидемиологически опасной ситуацией.