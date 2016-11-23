В муниципалитетах Свердловской области за октябрь сдали в эксплуатацию 155 тысяч квадратных метров жилья

23 ноября 2016, 14:21 / Экономика

В октябре в муниципалитетах Свердловской области сдали в эксплуатацию более 155 тыс. квадратных метров жилья. На Среднем Урале 270 жилых домов площадью 3,2 млн. квадратных метров находятся на стадии строительства, сообщает департамент информполитики региона. 

Год назад в стадии строительства находилось 257 домов общей площадью 3,08 млн. квадратных метров.

В Екатеринбурге за прошлый месяц введено в эксплуатацию 65,8 тыс. "квадратов" жилья. В октябре завершилось строительство жилого комплекса "Клён" (ул. Патриса Лумумбы, 63), многоэтажного дома в ЖК "Чемпион Парк" (ул. Машинной, 1б, корп. 1), одной секции жилого дома в ЖК "Смородина" (ул. Суходольской, 47), жилого дома в Академическом районе (пр. Академика Сахарова, 64). 

Среди муниципалитетов по числу построенных жилых домов за десять месяцев лидируют: Верхняя Пышма (73 тыс. квадратных метров), Нижний Тагил (68, 5 тыс.), Сысертсий городской округ (66,5 тысяч), Березовский городской округ (59 тыс.), Каменск-Уральский (58 тыс.). Также в список городов-лидеров входят: Белоярский городской округ (51 тыс.), Первоуральск (36 тысяч), Арамильский городской округ (26 тыс.), городской округ Заречный (25 тыс.) и Среднеуральск (24 тыс.).

Фото: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Экономика

20 часов назад

Центробанк начал чистку «продавцов долгов»
В Свердловской области прекратили работу 36 процентов микрокредитных организаций

22 ноября 2016  Реклама

Как выбрать сантехнику правильно
Со всей ответственностью и серьезностью следует подходить к обустройству этого помещения каждому, кто ежедневно хочет наслаждаться уютным, стильным и современным санузлом.

18 ноября 2016

Власть и бизнес обсудили, как увеличить бюджет развития
Вчера вечером в здании регионального Заксобрания прошло расширенное заседание президиума Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) с участием главы региона Евгения Куйвашева, председателя областного парламента Людмилы Бабушкиной и депутатов. Главной темой обсуждения стал бюджет развития.

18 ноября 2016

Кассовые чеки оцифруют
С 1 июля 2017 года каждый кассовый чек будет формироваться в электронной форме и размещаться в облаке, рассказали «ОГ» в Инспекции федеральной налоговой службы по Кировскому району Екатеринбурга. У потребителей появится возможность получать, хранить и проверять чеки с помощью мобильного приложения.

18 ноября 2016

Холодные точки: где мёрзнут люди
Эта неделя в Свердловской области отметилась резким похолоданием — во вторник в отдельных районах температура ночью опускалась до минус 35 градусов. Жителям четырёх муниципалитетов по разным причинам пришлось перейти на обогреватели.

18 ноября 2016

Ресторанный критик Яков Можаев: «У Екатеринбурга проснулся аппетит на бургеры»
Куда делись правильные пельменные, какими фокусами не владеют современные официанты и почему горожане доверяют бургерам – в интервью «ОГ».

17 ноября 2016

Экскурсия по «Северопесчанской»
Первую тонну железной руды «Северопесчанская» выдала на-гора ещё в апреле 1968 года.

16 ноября 2016

«Университетский» пока убыточен»
Технопарк «Университетский», что в Екатеринбурге, в ближайшие два года намерен получить из региональной казны 200 миллионов рублей. Вчера на площадке технопарка побывали депутаты промышленного комитета регионального Заксобрания. Осмотрев инновационный центр и заслушав доклад о его развитии, депутаты решили попросить своих коллег из согласительной комиссии зарезервировать необходимую сумму в бюджете для «Университетского».

15 ноября 2016

Бери глубже
Чтобы выжить, одна из старейших шахт Среднего Урала должна понизить горизонт добычи до минус 400 метров.

14 ноября 2016

Башнефть решилась подлить
С началом зимы участилось количество жалоб на несоответствие стандартам качества автомобильного топлива. Один из читателей «ОГ» рассказал об инциденте, произошедшем после заправки на АЗС Башнефти в Екатеринбурге. Porsche был заправлен около четырёх утра в ночь на субботу.

Последние новости
Что было раньше