В муниципалитетах Свердловской области за октябрь сдали в эксплуатацию 155 тысяч квадратных метров жилья

В октябре в муниципалитетах Свердловской области сдали в эксплуатацию более 155 тыс. квадратных метров жилья. На Среднем Урале 270 жилых домов площадью 3,2 млн. квадратных метров находятся на стадии строительства, сообщает департамент информполитики региона.

Год назад в стадии строительства находилось 257 домов общей площадью 3,08 млн. квадратных метров.

В Екатеринбурге за прошлый месяц введено в эксплуатацию 65,8 тыс. "квадратов" жилья. В октябре завершилось строительство жилого комплекса "Клён" (ул. Патриса Лумумбы, 63), многоэтажного дома в ЖК "Чемпион Парк" (ул. Машинной, 1б, корп. 1), одной секции жилого дома в ЖК "Смородина" (ул. Суходольской, 47), жилого дома в Академическом районе (пр. Академика Сахарова, 64).

Среди муниципалитетов по числу построенных жилых домов за десять месяцев лидируют: Верхняя Пышма (73 тыс. квадратных метров), Нижний Тагил (68, 5 тыс.), Сысертсий городской округ (66,5 тысяч), Березовский городской округ (59 тыс.), Каменск-Уральский (58 тыс.). Также в список городов-лидеров входят: Белоярский городской округ (51 тыс.), Первоуральск (36 тысяч), Арамильский городской округ (26 тыс.), городской округ Заречный (25 тыс.) и Среднеуральск (24 тыс.).

Фото: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области