Погибший в Сирии Герой России Олег Пешков навечно зачислен в списки Екатеринбургского СВУ

23 ноября 2016, 14:29 / Общество

Герой России Олег Пешков навечно зачислен в списки личного состава Екатеринбургского суворовского военного училища. Как сообщил официальный представитель командования Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин, соответствующий приказ уже подписан министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу. Церемония зачисления состоится 24 ноября - в годовщину смерти лётчика в небе над Сирией.

Начиная с 24 ноября на всех училищных поверках будет называться фамилия Героя. В ответ, в соответствии с уставом, будет звучать: "Подполковник Пешков пал смертью храбрых в бою за свободу и независимость Отечества - Российской Федерации".

- Олег Пешков 24 ноября в полдень будет навечно зачислен в списки личного состава пятой роты, - сообщил Ярослав Рощупкин. - В комнате, где он жил, подготовлен памятный уголок - здесь навсегда останется его кровать, в изголовье разместится фуражка, на стане – описание подвига.

Во время торжественной церемонии суворовцы прочтут стихотворение, посвященное лётчику Пешкову, откроется выставка рисунков, посвящённых его подвигу, и прозвучит видеообращение брата Героя России Павла. Памятный митинг завершится возложением цветов и исполнением государственного Гимна.

Напомним, Олег Пешков с серебряной медалью окончил Свердловское СВУ в 1987 году. После окончания суворовского училища он поступил в Харьковское высшее военное авиационное училище, а затем, став офицером, проходил службу на должностях лётного состава ВВС РФ. 

В 2015 году, при выполнении боевого задания в ходе воздушной операции на территории Сирийской Арабской Республики, фронтовой бомбардировщик Су-24М подполковника Олега Пешкова был предательски обстрелян турецкими истребителями. Пилот и штурман успели катапультироваться, однако спускавшийся на парашюте пилот был с земли расстрелян бандитами. 

Ранее в ЕкСВУ уже был установлен памятный барельеф Героя: он пополнил стену с изображениями выпускников, удостоенных высшего звания за заслуги перед народом и Отечеством.

Барельеф Герою России Олегу Пешкову в Екатеринбургском СВУ. Фото: Александр Исаков © 

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