Частные компании вложили в свердловское ЖКХ более 2,5 миллиарда рублей

На Среднем Урале в рамках государственной политики по привлечению частных инвестиций в развитие жилищно-коммунальной сферы заключено 19 соглашений на сумму более 2,5 млрд рублей. Об этом заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, сообщает региональный департамент информполитики.

Смирнов напомнил, что в 2015 году в Свердловской области началась активная работа по поэтапному переводу неэффективных муниципальных унитарных предприятий в концессионное управление (вовлечение частных инвестицийв эффективное управление государственной собственностью. Прим. ред.). В настоящее время концессионные договоры реализуются в 15 муниципалитетах.

— Главная цель этой работы заключается не просто в том, чтобы поддержать коммунальную инфраструктуру в работоспособном состоянии, а прежде всего в том, чтобы произвести ее реновацию — за счёт модернизации основных фондов и применения современных высокоэффективных технологий вывести её на уровень лучших отраслевых аналогов, способных обеспечить и безубыточную работу предприятий, и высокое качество коммунальных услуг для потребителя, — подчеркнул Николай Смирнов.

По его словам, в среднем каждое соглашение заключено на 13 лет, в течение которых организация гарантирует предоставление жителям качественных коммунальных услуг. В настоящее время фирмы эксплуатируют 4,4 тыс. объектов жизнеобеспечения — котельные, сети теплоснабжения, электро- и водоснабжения, а также объекты водоотведения.

По условиям договоров три тысячи объектов должны быть модернизированы в 2017 году. В частности, планируется реконструкция тепловых пунктов, сетей теплоснабжения и магистралей горячего водоснабжения в Режевском городском округе, возведение двух газовых котельных в Серове. В перспективе ожидается заключение соглашений по 20 проектам на сумму более 3,5 млрд рублей.