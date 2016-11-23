Болельщики "Автомобилиста" соберут новогодние игрушки для детской больницы

23 ноября 2016, 14:52 / Общество

В Екатеринбурге защитник хоккейного клуба "Автомобилист" Валерий Васильев навестил пациентов Областной детской клинической больницы №1 (ул. Серафимы Дерябиной, 32). Клуб запускает благотворительную акцию - сбор новогодних игрушек, сообщили в пресс-службе "Автомобилиста". 

- Валерий Васильев с юными пациентами смастерили несколько новогодних игрушек для ёлки во дворе больницы. Мы призываем болельщиков принести ёлочные игрушки, чтобы подарить праздник детям, которые встретят Новый год в больнице. Сбор игрушек пройдёт на домашних матчах "Автомобилиста" 26, 28 ноября и 7 декабря, - рассказали в пресс-службе хоккейного клуба.  

Принимаются украшения, сделанные своими руками или купленные в магазине. Все они попадут на ёлку во дворе больницы или в палаты. По требованиям правил безопасности, игрушки необходимо принести в упаковках или пакетах.

Фото: хоккейный клуб "Автомобилист"

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