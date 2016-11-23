Путин передал в ведение правительства России Росрезерв

23 ноября 2016, 15:37 / Политика

Президент России Владимир Путин передал Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв) в ведение правительства РФ. Указ об этом опубликован на портале правовой информации.

— В целях повышения эффективности управления государственным материальным имуществом и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти постановляю: установить, что руководство деятельностью Федерального агентства по государственным резервам осуществляет Правительство Российской Федерации, — сообщается в документе.

Кабмин обязан в четырёхмесячный срок привести свои документы в соответствие с указом президента.

Добавим, Росрезерв ранее находился в ведении министерства экономического развития РФ.

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