Путин передал в ведение правительства России Росрезерв

Президент России Владимир Путин передал Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв) в ведение правительства РФ. Указ об этом опубликован на портале правовой информации.

— В целях повышения эффективности управления государственным материальным имуществом и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти постановляю: установить, что руководство деятельностью Федерального агентства по государственным резервам осуществляет Правительство Российской Федерации, — сообщается в документе.

Кабмин обязан в четырёхмесячный срок привести свои документы в соответствие с указом президента.

Добавим, Росрезерв ранее находился в ведении министерства экономического развития РФ.