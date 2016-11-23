Спасатели и сотрудники "Екатеринбурггаза" проведут рейд в Кировском районе
23 ноября 2016, 15:31
24 ноября. 10:00. Сотрудники отдела надзорной деятельности г.Екатеринбурга и "Екатеринбурггаза" проведут рейдовый осмотр газифицированных многоквартирных домов Кировского района.
В ходе рейда сотрудники МЧС и "Екатеринбурггаза" осмотрят газовое оборудование в квартирах, напомнят жителям жилых домов требования пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования, расскажут о действиях в случае пожара, первичных средствах пожаротушения, телефонах вызова экстренных служб – "101" и "112". Жителям вручат тематические памятки.
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