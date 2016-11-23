В Екатеринбурге бесплатно вручили 17 автомобилей уральцам, пострадавшим на производстве
23 ноября 2016, 15:47 / Общество
Сегодня в Екатеринбурге сотрудники Свердловского отделения Фонда социального страхования РФ бесплатно вручили 17 автомобилей LADA GRANTA уральцам, получившим травмы из-за несчастных случаев на производстве.
Как сообщили в пресс-службе Свердловского отделения ФСС РФ, каждая машина переоборудована под индивидуальные особенности своего будущего владельца: с учётом имеющихся у него травм.
Напомним, распределение таких автомобилей организовано согласно требованиям федерального законодательства в рамках системы комплексной реабилитации людей, пострадавших на производстве.
— Сегодня выдана первая партия таких автомобилей. А в целом за 2016 год Свердловское отделение Фонда социального страхования РФ закупило 57 специализированных транспортных средств для таких граждан, — пояснила начальник отдела страхования профессиональных рисков Свердловского отделения ФСС РФ Юлия Замараева.
Предполагается, что ещё 40 машин будут выданы уральцам в ближайшее время.
Фото: пресс-служба Свердловского отделения ФСС РФ