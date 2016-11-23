Футбол стал самым популярным видом спорта на Среднем Урале

В Свердловской области составлен рейтинг популярных видов спорта. На первом месте - футбол, в который играют более 45 тыс. свердловчан. На втором - фитнес-аэробика, ей занимаются более 55 тысяч. На третьем месте у жителей Среднего Урала плаванье - более 48 тыс. занимающихся, далее идут волейбол и баскетбол (более 44 тыс. и более 41 тыс. занимающихся соответственно).

Всего в 2015 году физической культурой и спортом занимались более 1,2 млн свердловчан, или 30,8% от численности населения региона в возрасте от 3 до 79 лет. Эти данные есть в ежегодном докладе "О положении семьи и детей в Свердловской области". Причём в 2008 году в регионе жило всего 661 050 спортивных человек, с тех пор сохраняется устойчивая тенденция роста численности такого населения.

Популярны у детей различные спортивные секции и школы. В 2015 году в детско-юношеских спортивных школах и специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва занимались 105 843 ребёнка, что на 677 человек больше, чем в 2014 году. А в клубах и секциях по месту жительства в 2015 году тренировались более 26 тыс. человек.