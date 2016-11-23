За восемь лет количество многодетных семей на Среднем Урале увеличилось в 2,5 раза

С 2008 по 2015 год число многодетных семей в Свердловской области увеличилось в 2,5 раза.

Судя по данным доклада "О положении семьи и детей в Свердловской области" по итогам 2015 года, опубликованного на интернет-портале правовой информации Свердловской области, количество семей, воспитывающих трёх и более детей, выросло с 17478 в 2008 году до 44035 в 2015-м. На многодетные семьи приходится почти 17% всех детей (от 0 до 17 лет), проживающих на Среднем Урале. Причём этот показатель тоже с каждым годом увеличивается.

Правда, 80,4% многодетных семей нашего региона составляют те, где растёт всего три ребёнка. Одновременно стоит подчеркнуть, что многодетные семьи — самые крепкие: 76,9% составляют семьи, где есть оба родителя.