После закрытия пищеблока УрГЭУ отправил студентов питаться в Forum cafe

После закрытия пищеблока руководство Уральского государственного экономического университета организовало питание студентов в Forum cafe, сообщает пресс-служба вуза.

В настоящее время в учебном заведении специалисты Роспотребназдора продолжают проведение внутренней проверки и экспертиз проб, взятых с продуктов питания и оборудования в столовой. Вуз работает в штатном режиме.

— На время проверки питание студентов организовано в Forum cafe, которое находится на 1-м этаже главного корпуса, — отметили в пресс-службе УрГЭУ.

Напомним, за несколько дней в городскую клиническую больницу №40 обратились больше 20 студентов УрГЭУ с подозрением на острую кишечную инфекцию. Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга начала проверку. После массового отравления учащихся Роспотребнадзор закрыл пищеблок вуза. В настоящее время в отделении кишечных инфекций больницы лечатся 23 студента.