В Екатеринбурге стало сложнее арендовать квартиру

В столице Урала сегодня намного сложнее найти жильё, сдающееся в аренду: количество квартир, сдающихся внаём, к началу ноября стало на 42% меньше, чем было в начале января нынешнего года.

Как сообщает N1.RU, в начале января екатеринбуржцы выставили для сдачи внаём 2 460 квартир, а в начале ноября — всего 1 420. Возможно, по этой причине арендная ставка в Екатеринбурге практически не снижается: с начала года она уменьшилась всего на 2-4%.