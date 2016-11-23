В Екатеринбурге стало сложнее арендовать квартиру
23 ноября 2016, 17:05 / Общество
В столице Урала сегодня намного сложнее найти жильё, сдающееся в аренду: количество квартир, сдающихся внаём, к началу ноября стало на 42% меньше, чем было в начале января нынешнего года.
Как сообщает N1.RU, в начале января екатеринбуржцы выставили для сдачи внаём 2 460 квартир, а в начале ноября — всего 1 420. Возможно, по этой причине арендная ставка в Екатеринбурге практически не снижается: с начала года она уменьшилась всего на 2-4%.
— Уменьшение количества предложений по аренде, вероятно, объясняется тем, что всё меньше квартир как в новых домах, так и на вторичном рынке приобретают в качестве инвестиций для дальнейшей сдачи в аренду, — прокомментировала ситуацию руководитель портала N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая.