Пресс-конференция по профилактике различных видов мошенничеств

24 ноября.12:00. В Екатеринбурге состоится пресс-конференции по профилактике различных видов мошеннических действий.

В мероприятии примут участие заместитель начальника УУР ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Натиг Байрамов и начальник специализированного отдела "К" подполковник полиции Евгений Полупанов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре ГУ МВД Свердловской области.