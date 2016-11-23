Пресс-конференция по профилактике различных видов мошенничеств

23 ноября 2016, 17:14

24 ноября.12:00. В Екатеринбурге состоится пресс-конференции по профилактике различных видов мошеннических действий.

В мероприятии примут участие заместитель начальника УУР ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Натиг Байрамов и начальник специализированного отдела "К" подполковник полиции Евгений Полупанов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре ГУ МВД Свердловской области.

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