Пресс-конференция по профилактике различных видов мошенничеств
23 ноября 2016, 17:14
24 ноября.12:00. В Екатеринбурге состоится пресс-конференции по профилактике различных видов мошеннических действий.
В мероприятии примут участие заместитель начальника УУР ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Натиг Байрамов и начальник специализированного отдела "К" подполковник полиции Евгений Полупанов.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре ГУ МВД Свердловской области.
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