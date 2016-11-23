Правительство РФ выделило 141 миллион рублей на изготовления школьной формы свердловским детям

Правительство России выделило субсидию в 141 млн рублей для Свердловского камвольного комбината, производящего ткань для пошива школьной формы.

Как сообщает областной департамент информполитики, эти средства поступят в качестве компенсации потерь в доходах, возникающих из-за того, что ткань для школьной формы предприятие обязано продавать по цене не более 460 рублей за метр. Федеральный бюджет покроет разрыв между этой суммой и обычной рыночной ценой. Он заплатит по 400 рублей за каждый метр ткани.

Такое решение позволит швейным предприятиям покупать у Свердловского камвольного комбината более качественное полотно для школьной формы: полушерстяную ткань вместо поливискозной.