Европарламент принял резолюцию по противодействию российской пропаганде

Депутаты Европарламента 23 ноября большинством голосов приняли резолюцию о противодействии российским средствам массовой информации, сообщает РИА Новости. Документ с названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон" был инициирован депутатом от Польши Анной Фотыгой.

В поддержку документа проголосовали 304 депутата из 691 при 208 воздержавшихся.

Документ рекомендательного характера призывает едва ли не ввести цензуру в отношении российских СМИ и содержит призыв к странам ЕС выступить с конкретными инициативами в решении проблемы дезинформации и пропаганды.

- В документе утверждается, что Москва ведёт в отношении Евросоюза "враждебную пропаганду", - сообщает информагентство. - При этом противодействие России авторы резолюции приравнивают к борьбе с "Исламским государством" и призывают Еврокомиссию и страны-члены Евросоюза дополнительно финансировать проекты по контрпропаганде.

В качестве основных информационных угроз Евросоюзу и его партнёрам в Восточной Европе в резолюции называются агентство Sputnik, телеканал RT, фонд "Русский мир" и подведомственное российскому МИДу Федеральное агентство "Россотрудничество".

Документ содержит формулировки, граничащие с предложением ввести цензуру против российских СМИ и призывающие страны ЕС выступить с "конкретными юридическими инициативами для того, чтобы стать более эффективными и ответственными в решении проблемы дезинформации и пропаганды". При этом авторы противоречат сами себе, говоря о необходимости плюрализма СМИ и свободы информации.