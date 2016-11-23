На Среднем Урале закрылись 11 детдомов

В Свердловской области продолжается сокращение организаций, где воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Если в начале 2015 года в регионе было 93 детдома, то к началу 2016-го их осталось 82.

Судя по данным из доклада "О положении семьи и детей в Свердловской области" по итогам 2015 года, опубликованном на интернет-портале правовой информации Свердловской области, это происходит из-за передачи детей в семьи уральцев. Причём этот процесс набирает темп.