На Среднем Урале закрылись 11 детдомов
23 ноября 2016, 18:12 / Общество
В Свердловской области продолжается сокращение организаций, где воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Если в начале 2015 года в регионе было 93 детдома, то к началу 2016-го их осталось 82.
Судя по данным из доклада "О положении семьи и детей в Свердловской области" по итогам 2015 года, опубликованном на интернет-портале правовой информации Свердловской области, это происходит из-за передачи детей в семьи уральцев. Причём этот процесс набирает темп.
За 2015 год количество детей, переданных на семейные формы воспитания, увеличилось по сравнению с 2014 годом на 36,5%. Если за 2014 год семью обрели 637 детей, то за 2015-й — 926.