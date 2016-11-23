Обзор криминальной хроники среды, 23 ноября

В Артёмовском три человека госпитализированы после столкновения автомашин

В результате ДТП, произошедшего в среду, 23 ноября, в Артёмовском, госпитализированы три человека. Как сообщило Управление ГИБДД по Свердловской области, 27-летний водитель автомобиля "Ока" неправильно выбрал скорость движения, не учёл дорожные и метеоусловия, допустил занос автомобиля с выездом на полосу встречного движения, где и столкнулся в итоге с ВАЗ-21150, за рулём которого сидела 41-летняя женщина. В результате ДТП травмы получили 4 человека, из них трое госпитализированы в Артёмовскую ЦРБ.

Житель Нижнего Тагила расправился с сожительницей, мешавшей смотреть телевизор

Следственный отдел по Дзержинскому району города Нижний Тагил СКР возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство") в отношении 52-летнего неработающего местного жителя. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы по подозрению в убийстве 39-летней сожительницы: тело женщины с ножевым ранением груди было обнаружено ночью 17 ноября в общежитии на Ленинградском проспекте. Как пояснил задержанный, вместе с сожительницей они распивали спиртное, после чего он решил посмотреть телевизор. Женщине не понравилась выбранная им передача, и она попросила переключить канал. Сожитель отказался. В результате произошла ссора, в ходе которой мужчина ударил потерпевшую ножом в область груди, нанеся смертельную рану, от которой гражданка скончалась на месте. После этого убийца обратился к соседям, попросив вызвать полицию и скорую. Прибывшим стражам порядка он признался, что был пьян. Расследование уголовного дела продолжается.

Ревдинец прописал у себя в квартире 17 мигрантов

Уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Ревды возбудили полицейские по результатам рейда "нелегальный мигрант". Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьёй 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации"). Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, полицейские выявили факт фиктивной регистрации иностранных граждан, которые проживали по одному адресу, однако были зарегистрированы по иному. Своими действиями гражданин умышленно нарушил требования Федерального закона "О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" и обеспечил незаконное нахождение на территории Российской Федерации 17 граждан стран ближнего зарубежья. За совершённое преступление законодательством Российской Федерации предусмотрено максимальное наказание в виде трёх лет лишения свободы. Сам подозреваемый вину признал, но пояснил, что регистрировал только своих родственников и знакомых на безвозмездной основе.

В Екатеринбурге предпринимателя оштрафовали за торговлю контрафактной брендовой одеждой

В рамках рейда по пресечению незаконного ввоза, производства и оборота контрафактной продукции правоохранительные органы совместно с прокуратурой осуществили контрольную закупку в магазине, расположенном в одном из торговых центров в Чкаловском районе. В результате выявлен факт реализации индивидуальным предпринимателем текстильной продукции (спортивных футболок "поло" и др.), маркированной известным товарным знаком "Lacoste". Кроме того, в ходе осмотра места происшествия были изъяты и иные вещи, маркированные товарными знаками "Lacoste", "Nike" и "Adidas". В отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено административное производство по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ ("Реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров"). Суд постановил конфисковать контрафактную продукцию и оштрафовать предпринимателя на 50 тыс. рублей, сообщила прокуратура Свердловской области.