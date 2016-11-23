"Автомобилист" уступил "Амуру" в серии послематчевых буллитов

Хоккейный клуб "Автомобилист" потерпел поражение от хабаровского "Амура" в серии послематчевых буллитов. Основное время встречи закончилось со счётом 1:1.

В первых двух периодах команды не порадовали зрителей заброшенными шайбами. В третьем игровом отрезке "Амур" вышел вперёд усилиями Максима Кондратьева. "Автомобилист" сравнял счёт за две минуты до конца периода: отличился Дмитрий Моня.

Овертайм также не выявил победителя, а в серии послематчевых буллитов сильнее оказался "Амур".

Следующий матч "шофёры" проведут дома. В субботу подопечные Владимира Крикунова примут в Екатеринбурге китайский клуб "Куньлунь".