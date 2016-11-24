Карякин и Карлсен сыграли вничью девятую партию матча за звание чемпиона мира

Девятвя партию матча за звание чемпиона мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным завершилась вничью.

Россиянин играл белыми фигурами, имел заметное преимущество в середине встречи и мог повернуть дело в свою пользу. Однако не смог довести партию до победы.

Партия продолжалась 5 часов 40 минут.

Счёт по партиям стал 5:4. Завтра белые фигуры будут у Магнуса Карлсена.