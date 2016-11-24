Карякин и Карлсен сыграли вничью девятую партию матча за звание чемпиона мира

Новое в рубрике
Спорт
15 часов назад
...Только спокойствие!
Менеджер Сергея Карякина считает, что Карлсена подвели нервы
15 часов назад
Гиря – веский аргумент
На днях свердловские гиревики вернулись с чемпионата мира, проходившего в казахстанском Актобе. Приняли в родных городах поздравления с победой, развесили очередные медали по стенам и… заступили на рабочую смену. Четырёхкратный чемпион мира Михаил Квашнин – в пожарную часть Камышлова, пятикратный чемпион среди ветеранов Сергей Бестужев – на Уралвагонзавод, четырёхкратный чемпион по двоеборью Роман Дудин – на Ирбитский молочный завод. Удивительно, но в богатырском спорте даже звёзды первой величины – любители.
23 ноября 2016
Костя Цзю «избил» американца и получил шанс изменить всю жизнь
25 лет назад (в 1991 году) на 6-м чемпионате мира по боксу среди любителей, который проходил в австралийском Сиднее, золотую медаль в весовой категории до 63,5 кг завоевал уроженец Серова Константин Цзю.
22 ноября 2016
Карякин использовал амбиции Карлсена против него
Претендент на шахматную корону, экс-лидер екатеринбургского клуба «Малахит» Сергей Карякин смог переломить ход матча за шахматную корону. Играя чёрными, он на 53-м ходу заставил капитулировать действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена.
22 ноября 2016
Жена Антона Шипулина: «Я была той, кто не спрашивал его о спорте»
Полтора года назад, олимпийский чемпион Антон Шипулин из завидного жениха превратился в женатого мужчину. Свою жену Луизу он перевёз в Екатеринбург из Тюмени.
21 ноября 2016
Максим Ковтун не попал в финал Гран-при
Свердловский фигурист Максим Ковтун на этапе Гран-при в Китае стал седьмым.
21 ноября 2016
Решит ли всё одна победа?
В минувшие выходные в Нью Йорке были сыграны шестая и седьмая партии. Обе партии Карякин играл белыми и обе партии завершились вничью. Кроме того, эти две встречи стали самыми короткими на турнире – 32 хода и около двух часов игры.
21 ноября 2016
Помогли родные стены?
На вечере бокса в ДИВСе все екатеринбуржцы одержали победу. Ковалёв проиграл в США
18 ноября 2016
Бросок в створ
В последние дни шахматы стали, пожалуй, самым популярным видом спорта. Несмотря на то, что трансляция идёт ночью (начинается в полночь, а дальше – как пойдёт: в лучшем случае заканчивается всё часам к четырём), зрители смотрят, обмениваются комментариями в твиттере и других соцсетях.
18 ноября 2016
«Уйду сейчас – не поймут»
Самбист Илья Хлыбов – о пятом золоте ЧМ, сотрясении мозга и работе с детьми