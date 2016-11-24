Модуль "ЭкзоМарс" разбился из-за ошибки в работе оборудования

24 ноября 2016, 09:03 / Общество

Специалисты выяснили причину крушения спускаемого модуля Schiaparelli российско-европейской миссии "ЭкзоМарс". Как сообщает ТАСС, авария произошла из-за ошибки в работе инерциального измерительного блока.

По данным Европейского космического агентства (ЕКА), вскоре после выброса модулем парашюта блок, измеряющий угловые скорости, выдал системе управления некорректное значение.

— Эта ошибочная информация привела к тому, что система управления неверно вычислила высоту аппарата — она оказалась отрицательной, ниже уровня поверхности, — отметили в ЕКА.

В результате ошибки парашют был отстрелен, сработали тормозные двигатели модуля и включился ряд "наземных" приборов — словно аппарат уже приземлился на Марс. На самом деле Schiaparelli в этот момент был на высоте около 3,7 километра.

Ожидается, что детальное расследование этой аварии появится в начале 2017 года после публикации отчёта независимой экспертной организации — сейчас она ведёт работу.

Как писала "ОГ", радиосигнал от модуля пропал 19 октября в момент спуска аппарата на Марс.  Специалисты рассчитывали наладить связь с модулем "ЭкзоМарс" в течение 10 дней. Спустя два дня представитель Европейского космического агентства (ЕКА) Тьерри Бланкар заявил о том, что модуль разбился. В конце октября появились детальные снимки с места крушения модуля.

Посадочный модуль Schiaparelli был разработан и изготовлен Европейским космическим агентством. Аппарат был назван в честь итальянского астронома и исследователя Марса Джованни Скиапарелли. Модуль является частью космического аппарата "ЭкзоМарс". Он был запущен 14 марта 2016 года с космодрома Байконур. Аппарат должен был начать свою миссию в конце 2017 года.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

9 часов назад

Свердловская область во второй раз получила высшую награду страны
В 1970 году был подписан указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Свердловской области орденом Ленина. Эту высокую награду регион получил уже второй раз.

14 часов назад

Свердловская область активнее других ведёт профилактику ВИЧ на предприятиях
Средний Урал — лидер в РФ по работе, связанной с предупреждением распространения ВИЧ на промышленных предприятиях. Об этом заявила главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время своего выступления на совещании в Екатеринбурге.

14 часов назад

Новогоднюю ёлку в Екатеринбурге установят до конца следующей недели
Монтаж новогодней ёлки, начатый на этой неделе, планируют закончить к концу следующей. Сейчас строители занимаются установкой её конструкции. Сам ледовый городок должен заработать 29 декабря

18 часов назад

Мне во сне привиделось...
Недостающие куплеты к казачьей народной песне «Ой, то не вечер…».

22 ноября 2016

Свердловская область лидирует по реализации майских указов
Свердловская область возглавила ТОП-10 регионов по реализации майских указов Владимира Путина в социальной сфере и замкнула тройку лучших субъектов РФ по реализации майских указов в сфере экономики. Данные медиарейтинга за октябрь опубликовала компания «Медиалогия».

22 ноября 2016

Готовьте ртутьсодержащие отходы
2017 год объявлен в России Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий.

22 ноября 2016

Стрелец бьёт без промаха
В рубрике «Знак судьбы» - о знаке Стрелец и родившихся под ним известных земляках

22 ноября 2016

Свердловская область — лидер по числу поджогов автомашин в России
Средний Урал занял первое среди регионов России место по числу автомашин, намеренно уничтоженных в результате поджогов. Это следует из официальной статистической справки МЧС РФ, предоставленной ведомством в распоряжение «Областной газеты»

22 ноября 2016

Игорь Мороков: «Прежде чем начинать разговор с ребёнком, вспомните себя в этом возрасте»
Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области накануне Всероссийского совещания рассказал о главных детских проблемах региона.

21 ноября 2016

В конкурсе «Семья года» победила полиция
Вчера в Екатеринбурге состоялось подведение итогов главного в Свердловской области семейного конкурса «Семья года». В нём победила семья Киреевых из Тавды. В финал вышли также супруги Икрины из посёлка Троицкий Талицкого городского округа и супруги Мельниковы из Новоуральска.

Последние новости
Что было раньше