Модуль "ЭкзоМарс" разбился из-за ошибки в работе оборудования

Специалисты выяснили причину крушения спускаемого модуля Schiaparelli российско-европейской миссии "ЭкзоМарс". Как сообщает ТАСС, авария произошла из-за ошибки в работе инерциального измерительного блока.

По данным Европейского космического агентства (ЕКА), вскоре после выброса модулем парашюта блок, измеряющий угловые скорости, выдал системе управления некорректное значение.

— Эта ошибочная информация привела к тому, что система управления неверно вычислила высоту аппарата — она оказалась отрицательной, ниже уровня поверхности, — отметили в ЕКА.

В результате ошибки парашют был отстрелен, сработали тормозные двигатели модуля и включился ряд "наземных" приборов — словно аппарат уже приземлился на Марс. На самом деле Schiaparelli в этот момент был на высоте около 3,7 километра.

Ожидается, что детальное расследование этой аварии появится в начале 2017 года после публикации отчёта независимой экспертной организации — сейчас она ведёт работу.

Как писала "ОГ", радиосигнал от модуля пропал 19 октября в момент спуска аппарата на Марс. Специалисты рассчитывали наладить связь с модулем "ЭкзоМарс" в течение 10 дней. Спустя два дня представитель Европейского космического агентства (ЕКА) Тьерри Бланкар заявил о том, что модуль разбился. В конце октября появились детальные снимки с места крушения модуля.

Посадочный модуль Schiaparelli был разработан и изготовлен Европейским космическим агентством. Аппарат был назван в честь итальянского астронома и исследователя Марса Джованни Скиапарелли. Модуль является частью космического аппарата "ЭкзоМарс". Он был запущен 14 марта 2016 года с космодрома Байконур. Аппарат должен был начать свою миссию в конце 2017 года.