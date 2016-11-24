В Екатеринбурге закрыли участок улицы Заводской до конца января

В Екатеринбурге рабочие ЗАО "Строительное управление - 21" ограничили движение транспорта на улице Заводской от Нагорной до Татищева. Перекрытия продлятся до 25 января, пишет пресс-служба мэрии города.

Ограничения связаны с проведением работ по реконструкции и строительству улично-дорожной сети.