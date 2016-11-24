В Екатеринбурге стартовали Дни памяти польского режиссёра Анджея Вайды
24 ноября 2016, 11:20 / Культура
Великий польский режиссёр Анджей Вайда скончался 9 октября на 91-м году жизни. В Ельцин-Центре (ул. Бориса Ельцина, 3а) представят ретроспективу его фильмов в рамках Дней памяти с 24 по 26 ноября, сообщают в пресс-службе центра.
Анджей Вайда до последних дней верил, что его кино сделает этот мир лучше. Он искал и выискивал сложную, порой, неудобную правду, был чуток к сигналам времени, поэтому его фильмы о прошлом столь современны. В рамках Дней памяти откроется фотовыставка "Свобода/ Wolność" польского документалиста Петра Вуйчика, пройдёт круглый стол "Катынь" Анджея Вайды: на перекрёстке фактов и мифов" и встреча с актёрами фильма Сергеем Гармашом, Артуром Жмиевским (Польша) и Антони Павлицким (Польша), рассказали в пресс-службе Ельцин- Центра.
Вход на все мероприятия свободный.
Программа Дней Анджея Вайды в Ельцин-Центре:
24 ноября
- 17:00 - брифинг для журналистов (ауд. 326)
- 18:00 - открытие ретроспективы Анджея Вайды показом фильма "Валенса" (2013 г.) 16+. Вступительное слово: директор Польского культурного центра в Москве Дариуш Клеховски, российские киноведы Денис Вирен и Вячеслав Шмыров
- 20:30 - показ фильма "Дантон" (1982 г.) 16+
25 ноября
- 13:00 - показ фильма "Корчак" (1990 г.) 14+
- 16:00 - открытие выставки "Свобода/ Wolność", которая продлится до 10 января
- 16:30 - тематически связанная с выставкой дискуссия "Польша - Россия. Опыт свободы в дискурсе современных поляков и русских" (ауд. 326)
- 19:30 - показ фильма "Человек из мрамора" (1976 г.) 16+
26 ноября
- 13:00 - круглый стол "Катынь" Анджея Вайды: на перекрёстке фактов и мифов"
- 18:30 - закрытие Дней Анджея Вайды показом фильма "Катынь" (2007 г.) 16+
- По окончании фильма - творческая встреча с актёрами Артуром Жмиевски и Антони Павлицки (Польша), народным артистом РФ Сергеем Гармашом.