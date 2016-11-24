В Екатеринбурге стартовали Дни памяти польского режиссёра Анджея Вайды

Великий польский режиссёр Анджей Вайда скончался 9 октября на 91-м году жизни. В Ельцин-Центре (ул. Бориса Ельцина, 3а) представят ретроспективу его фильмов в рамках Дней памяти с 24 по 26 ноября, сообщают в пресс-службе центра.

Анджей Вайда до последних дней верил, что его кино сделает этот мир лучше. Он искал и выискивал сложную, порой, неудобную правду, был чуток к сигналам времени, поэтому его фильмы о прошлом столь современны. В рамках Дней памяти откроется фотовыставка "Свобода/ Wolność" польского документалиста Петра Вуйчика, пройдёт круглый стол "Катынь" Анджея Вайды: на перекрёстке фактов и мифов" и встреча с актёрами фильма Сергеем Гармашом, Артуром Жмиевским (Польша) и Антони Павлицким (Польша), рассказали в пресс-службе Ельцин- Центра.