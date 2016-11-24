Два человека погибли и ещё один пострадал в аварии на ЕКАД

На 11-м километре ЕКАДа при аварии с участием трёх автомобилей погибли два человека и пострадал ребёнок, сообщает служба спасения "Сова".

Трагедия произошла 23 ноября в 18:25 вечера. По словам командира полка ДПС УМВД России по Екатеринбургу Дмитрия Панфилова, водитель автомобиля Audi не учёл дорожные условия, потерял управление, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2110. В аварии поучаствовал и водитель Volkswagen, следовавший за "десяткой". После столкновения отечественной легковушки и Audi он врезался в уже пострадавший ВАЗ-2110.

В результате аварии погибли водитель и пассажир "десятки". Ещё один юный пассажир ВАЗ-2110, находившийся на заднем сиденье в специальном удерживающем устройстве, с сотрясением головного мозга был доставлен в детскую городскую клиническую больницу № 9.

Полицейские проводят расследование по факту дорожной трагедии.